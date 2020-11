Un corteo organizzato da cittadini ad Ascoli per protestare contro le recenti disposizioni del Governo in tema di restrizioni per il Coronavirus, ma non autorizzato dalla Questura, come riporta “Gazzettadiascoli.com”, è stato bloccato intorno alle 19 dalla polizia all’altezza del ponte di Porta Maggiore su disposizioni del questore per il divieto di poter effettuare cortei in questa fase dell’emergenza Covid.

Un mezzo delle forze dell’ordine è stato parcheggiato di traverso all’imbocco del ponte per impedire al corteo di arrivare in centro, con gli agenti schierati. All’arrivo del corteo, la polizia ha anche sparato un lacrimogeno che ha acceso gli animi dei manifestanti.





Alla fine, il corteo si è sciolto di fronte all’impossibilità di proseguire. Il traffico dal centro verso Porta Maggiore e viceversa è stato interrotto a lungo.