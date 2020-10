Misure più stringenti e attenzione alla raccolta dati, è questa la mossa con cui palestre, piscine e centri sportivi affrontano l’emergenza.

I dati analizzati dal Comitato Tecnico Scientifico saranno decisivi sul futuro degli impianti.





Nel mentre, Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora rende noto con un comunicato che “il Dipartimento per lo Sport ha emanato il nuovo Protocollo attuativo delle ‘Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere’, che aggiorna quelle dello scorso 19 maggio, e che introduce norme più stringenti di quanto previsto finora sia per i gestori delle palestre, delle piscine e degli impianti che per gli sportivi in generale. Viene dedicata particolare attenzione all’implementazione della raccolta dati, all’esecuzione di controlli anche a campione e alle sanzioni previste dalle norme già in vigore”.