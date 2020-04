L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Sicilia, ma non tutti rispettano le norme previste nel dpcm del Premier Conte. Infatti a Pasqua c’è stata una grigliata a Cruillas nella quale sono intervenuti i carabinieri, ma due persone, ovvero Giuseppe Cintura e Carmelo Lombardo hanno opposto resistenza alle autorità. Oggi sono arrivate le condanne e i due uomini sono stati condannati a un anno di carcere ciascuno per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.