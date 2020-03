Arriva il nuovo kit per il test rapido per il Coronavirus. Si chiama “VivaDiag Covid 19”, ed e’ il test rapido diagnostico in vitro, per uso professionale, e rivela la positivita’ o meno al Coronavirus. Distributore in Italia del test e’ l’azienda barese Alpha Pharma. La Regione Campania ha gia’ prenotato un milione di kit. Richieste sono arrivate da Calabria, Basilicata, Sicilia, ma anche da Liguria e Lombardia.

Il test e’ prodotto da VivaChek a Hangzhou, in Cina. E’ un test diagnostico in vitro per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgM e IgG anti-Covid-19 nel sangue umano (prelevato da vena o dal polpastrello) nel siero o nel plasma. Maurizio Cipolla, patologo clinico ha affermato: «Ad oggi la comunita’ scientifica si trova a dover fare i conti con gli asintomatici apparentemente liberi dal Coronavirus ma che potrebbero rivelarsi portatori sani. Questo test consente di effettuare uno screening in grado di valutare subito la presenza di anticorpi per poter avviare una fase successiva sull’andamento dell’infezione». Oronzo Cervelli, direttore generale di Alpha Pharma ha spiegato: «E’ un test dall’utilizzo facile e immediato, bastano quindici minuti, e di grande accuratezza scientifica. Il nostro consiglio e’ comunque quello di farsi guidare da un medico o da un operatore sanitario esperto, specie nella lettura del risultato». A riguardo, è intervenuto anche l’amministratore delegato di Alpha Pharma, Michele Cassese: «In uno scenario statistico in cui la previsione e’ di un rischio contagio per una persona su due – dice – ogni realta’ imprenditoriale sanitaria ha il dovere di fare la sua. Con grandi sforzi abbiamo irrobustito il nostro tradizionale canale di produzione in Cina con i laboratori altamente specializzati della VivaChek Biotech di Hangzhou che esporta in America e in molti Paesi europei e del mondo». Questo quanto riportato da “Italpress.com”.