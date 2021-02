“A breve, grazie alle approvazioni dei vaccini da parte delle agenzie europea e nazionale di regolazione dei vaccini (Ema e Aifa), saranno disponibili quantità di dosi sufficienti per iniziare il percorso di vaccinazione per tutte le Forze armate e le Forze di polizia italiane”. Cosi’ il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, in una lettera indirizzata ai ministri, contenuta nel piano nazionale di vaccinazione per le Forze armate e forze di polizia.

Si procederà a una vaccinazione “del personale appartenente alle categorie sopra indicate tramite accordi tra i Corpi interessati e le strutture regionali attualmente coinvolte nel processo di vaccinazione, che hanno predisposto oltre 2.000 centri di somministrazione sul territorio, attivato un sistema di prenotazione e sono connessi al sistema informativo necessario al trattamento dei relativi dati”, si legge nel documento firmato da Arcuri.