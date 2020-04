L’emergenza Coronavirus ha mandato in tilt gli stabilimenti balneari, a causa della pandemia l’apertura della stagione è stata posticipata. Secondo quanto riporta “Sky Tg 24”, un gruppo di architetti romani ha lanciato un’idea per rispettare le misure restrittive antipandemia e poter andare a mare in completa sicurezza. Ovvero la creazione di cupole di bamboo removibili, con doccia interna.