Il vaccino messo a punto dall’Università di Oxford e AstraZeneca è stato approvato in Gran Bretagna e India. A riportarlo è “Corriere.it”.

Non è ancora approdato in Europa in seguito alla richiesta di ulteriori dati da parte dell’Ema.





L’azienda anglo-svedese ha dovuto creare nuovi documenti e adesso serve del tempo per analizzarli.