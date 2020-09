Torna la paura a Villafrati per due nuovi positivi al Covid19 e 150 tamponi in parte eseguiti e in parte da effettuare da parte dell’azienda sanitaria di Palermo.

Secondo quanto riporta “Gds.it”, adesso la causa della infezione nel Comune in provincia di Palermo potrebbe essere un banchetto in occasione di un anniversario. Tra gli ospiti qualcuno che lavora in una delle scuole del paese e anche un alunno.