Si chiude anzitempo la stagione calcistica in Burkina Faso. La FBF (Fédération burkinabé de football) ha ufficializzato oggi l’annullamento del campionato 2019/2020 a causa del Coronavirus. Sulla base di questa decisione non vi sarà un club campione e nemmeno le due retrocessioni previste. Confermate le due promozioni dalla seconda divisione che porteranno la massima serie a 18 squadre per la stagione 2020/2021.