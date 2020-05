«Mi fu offerto un volo per Milano ma ho rifiutato. Dopo la chiusura della struttura sono stato spostato in un altro villaggio che però sta per chiudere. Adesso si cerca di sopravvivere e avrei dovuto partire per Roma, volo che è stato però annullato». Queste le parole, secondo quanto riportato dal “Giornale di Sicilia”, di Antonio La Corte, animatore palermitano ed ex dipendente di un villaggio a Marsa Alam che dal 15 marzo è bloccato in Egitto a causa del Coronavirus e non riesce a rientrare in Italia (CLICCA QUI).