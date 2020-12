Amnesty Italia ha ravvisato «violazione dei diritti umani in cinque campi», nelle strutture di residenza sociosanitarie e socioassistenziali durante la prima ondata della pandemia di Covid.

Lo scrive, secondo quanto riporta “Tgcom24”, in “Abbandonati’, il rapporto sulle strutture per anziani che riguarda in particolare Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Amnesty chiede «un’inchiesta pubblica indipendente per esaminare cosa non ha funzionato e dove sono le responsabilità».