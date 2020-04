Con 566 vittime nelle ultime 24 ore per Coronavirus, il numero complessivo dei morti è salito a 20.465 (ieri erano 19.899 e le vittime in 24 ore erano state 431). Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile illustrato da Angelo Borrelli i nuovi positivi sono 1363 (l’incremento oggi scende rispetto a quello di ieri quando erano 1.984), per un totale di 103.616 (ieri erano 102.253). Nell’ultimo giorno, sono stati effettuati 36.717 tamponi, 10mila in meno rispetto a ieri quando erano stati 46.720 in 24 ore, e 20mila in meno rispetto a due giorni fa: il totale dei test tocca oggi quota 1.046.910). I casi totali sono ora 159.516 , con un incremento di 3.153 in un giorno (ieri erano 156.363 e l’incremento di 4.092). I trend di questo dato è in discesa negli ultimi giorni.

I positivi Regione per Regione

In base ai dati ufficiali della Protezione civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

31.935 in Lombardia

13.818 in Emilia Romagna

12.765 in Piemonte

10.766 in Veneto

6.257 in Toscana

3.365 in Liguria

3.080 nelle Marche

3.920 nel Lazio

3.062 in Campania

2.080 a Trento

2.512 in Puglia

1.307 in Friuli Venezia Giulia

2.050 in Sicilia

1.778 in Abruzzo

1.537 a Bolzano

625 in Umbria

914 in Sardegna

791 in Calabria

582 in Valle d’Aosta

270 in Basilicata

202 in Molise