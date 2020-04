L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Sicilia, i dati sono sempre più drammatici. Secondo quanto riporta “Il Giornale di Sicilia” ci sarebbero altre 2 persone positive al Covid-19 nella casa di riposo a Vittoria. I due non hanno nessun sintomo, tuttavia, considerata la delicatezza della condizione, è stato predisposto, immediatamente, il ricovero in ospedale a Modica nel reparto di Malattie Infettive.