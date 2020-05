Dopo mesi di emergenza all’ospedale di Cremona torna la normalità. Nel reparto di terapia intensiva non ci sono più pazienti covid-19, l’ultimo è stato trasferito in Pneumologia in attesa di fare ritorno a casa. Nelle settimane più complicate per fare fronte alla necessità di intubare molte persone le sale operatorie e altri ambienti erano stati trasformati in terapie intensive. Oggi tutto questo non è più necessario, per fortuna.