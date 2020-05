Una tragedia colpisce il calcio inglese. È venuto a mancare, infatti, il giovane Christian Mbulu: il 23enne difensore del Morecambe, club di League Two inglese, è stato ritrovato senza vita nella sua casa di Cottam, deceduto probabilmente per cause naturali. “Siamo tutti profondamente rattristati nell’apprendere la notizia della morte di Christian e vorremmo estendere le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento molto triste – ha scritto la società in una nota -. Aveva solo 23 anni e la notizia della sua improvvisa e prematura scomparsa è stata uno shock per tutti noi”. Al cordoglio del suo ultimo club si è unito anche quello dell’assocalciatori inglese e delle sue precedenti squadre. Mbulu si era unito al Morecambe, da svincolato, lo scorso gennaio dopo una brevissima avventura al Crewe e dopo le parentesi professionali più belle della sua carriera: quelle al Millwall e al Motherwell. Nonostante con gli scozzesi abbia giocato solo 6 partite, è rimasto nel cuore dei tifosi e dei compagni. Anche il presidente, Jim McMahon, ha voluto ricordare il giovane difensore: “Era un ragazzo così gentile e simpatico, adoravamo averlo attorno a Fir Park. Siamo vicini alla sua famiglia durante questo periodo estremamente difficile”.

Everyone at Morecambe FC is deeply saddened to learn of Christian Mbulu’s death and would like to extend our deepest sympathies to his family and friends at this very sad time.

— Morecambe FC (@ShrimpsOfficial) May 26, 2020