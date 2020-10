Diventa sempre più preoccupante la situazione sanitaria in Francia, in piena seconda ondata per l’epidemia da Covid-19.

Secondo quanto riporta “Fanpage.it”, sale il tasso di positività, ora al 9,1% – appena domenica scorsa era dell’8,2%, mentre un mese fa del 4,5%.





Il governo è pronto a inserire le città di Lille e Lione nel livello massimo di allerta puntando ad aumentare le limitazioni. Macron è pronto al altre restrizioni.