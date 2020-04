Secondo quanto evidenzia “Il Secolo XIX”, la polizia municipale di Alessandria, grazie all’utilizzo dei droni, è riuscita a individuare tre runners che non solo non potevano trovarsi in giro, ma addirittura non sarebbero dovuti uscire dalle proprie case. Nel pomeriggio di sabato, 11 aprile, invece, i tre uomini erano a correre agli argini, vicino al fiume Bormida. E in palese violazione alle norme di contrasto al Coronavirus, perché uno di loro era risultato positivo al Covid-19 e gli altri due sono in quarantena domiciliare, per questo motivo i tre sono stati denunciati.