Coronavirus: al via lo screening di massa a Palermo

Parte lo screening di massa alla Fiera del Mediterraneo a Palermo. Stando a quanto riferito da “Gds.it”, nella mattinata di oggii rappresentanti dell’Asp e del Comune insieme al commissario Covid Renato Costa hanno effettuato un sopralluogo per poter partire da questo giovedì con tamponi rapidi per tutti e test sierologici sui positivi.

Dovrebbero essere predisposti due percorsi separati ma paralleli, con ingresso dall’area bassa (lato piazza Cascino, via Montepellegrino) e uscita in alto (lato via Sadat).

Ma non saranno utilizzati i padiglioni e tutti i test verranno organizzati con il sistema drive-in.