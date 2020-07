Una donna è risultata positiva al Coronavirus sull’isola di Ischia. E’ questo quanto riportato da “Teleclubitalia.it”. Di origine dominicana, ma residente nel comune di Forio, era appena tornata da Sondrio, in Lombardia. La donna è stata trasferita in idroambulanza all’ospedale Cotugno di Napoli. I membri della sua famiglia sono in isolamento domiciliare.