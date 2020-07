Come riporta “Fanpage.it”, un uomo di nazionalità straniera è scappato dall’Ospedale del Mare di Napoli dopo essere risultato positivo al test rapido per il Coronavirus. L’uomo era giunto al nosocomio partenopeo perchè accusava i tipici sintomi del virus, febbre e difficoltà respiratorie. I fatti sono accaduti oggi, 27 luglio 2020, intorno alle ore 14. Una volta instradato nelle rigide procedure per i sospetti contagiati Covid-19 ha pensato bene, forse preso dal panico, di scappare letteralmente dall’ospedale, saltare via dalla barella e andarsene, scatenando ovviamente la caccia all’uomo. Sono stati i carabinieri di zona che hanno rapidamente rintracciato l’individuo, in zona Ponticelli, poco distante il nosocomio partenopeo e lo hanno riportato all’interno della struttura medica dove ora è in isolamento in attesa di ulteriori accertamenti. I carabinieri hanno avviato le indagini sulla sua identità e su dove e come avrebbe potuto eventualmente contrarre il Coronavirus, fermo restando che si attendono ora gli esiti del tampone Covid.