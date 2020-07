Aumentano i contagi al Sud, con diversi focolai attivi, soprattutto in Campania. Secondo quanto riportato da “Teleclubitalia.it” il comune di Conca della Campania, in provincia di Caserta, rileva ben otto casi di Covid-19 e 22 persone in isolamento fiduciario. Tutti i casi sarebbero riconducibili alla badante proveniente dalla Moldavia. Se la situazione dovesse peggiorare, non escluso che il governatore De Luca istituisca una zona rossa.