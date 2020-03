Circola in rete un video in cui si parla dell’Avigan (favipiravir), farmaco anti-influenzale che Cina e Giappone starebbero sperimentando per la lotta al coronavirus. Alcuni quotidiani internazionali si sono occupati del caso citando fonti cinesi secondo le quali il farmaco avrebbe dei “chiari effetti nel trattamento del coronavirus”. Il farmaco, tuttavia, non è autorizzato né in Europa, né negli USA. A sottolinearlo è l’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco), che in un documento pubblicato il 22 marzo sottolinea i dubbi della comunità scientifica rispetto a una possibile sperimentazione dell’Avigan nel trattamento al coronavirus: “Ad oggi – si legge nel comunicato – non esistono studi clinici pubblicati relativi all’efficacia e alla sicurezza del farmaco nel trattamento della malattia da COVID-19”.