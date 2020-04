Secondo quanto riporta il “Giornale di Sicilia”, un uomo voleva raggiungere Montallegro, secondo quanto ha riportato nell’autocertificazione, per «questioni fisiologiche». Ma a Porto Empedocle, quella trasferta per «un incontro amoroso» è stata interrotta. E anche bruscamente visto che l’automobilista è stato sanzionato dalla polizia municipale. È un settantenne l’uomo che s’è avventurato da Palma. E doveva, appunto, secondo le sue intenzioni arrivare fino a Montallegro. Non è chiaro come l’anziano sia riuscito ad arrivare fino a Porto Empedocle, ossia se ha utilizzato stradine di campagna o provinciali varie o se si è mosso sempre lungo la statale 115. È certo però che all’altezza di contrada Vincenzella è incappato in uno dei tanti posti di controllo realizzati dalla polizia municipale di Porto Empedocle. Gli agenti hanno controllato i documenti e l’autocertificazione che riportava appunto l’inusuale e incomprensibile motivazione: «Questioni fisiologiche».