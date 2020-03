Quest’oggi Agira, cittadina dell’Ennese, si risveglia impaurita nel primo giorno da “zona rossa”. Il paese è stato chiuso completamente (come Salemi, nel Trapanese) dopo l’escalation di contagi, che hanno fatto già tre vittime. Come riportato da “lasicilia.it”, ieri sera il sindaco Maria Greco è andata in giro col megafono per spiegare ai cittadini le nuove regole, ora è al Municipio (chiuso al pubblico) per una videoconferenza col prefetto di Enna. C’è paura, molta paura. Di diventare la Codogno siciliana. Foto di “lasicilia.it”.