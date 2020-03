La Sardegna si blinda. Per evitare il diffondersi del Coronavirus, l’isola è stata blindata con i porti e gli aeroporti che sono stati chiusi dal governo. Il motivo è che molti italiani del continente hanno deciso pensato che trascorrere la quarantena sull’isola nel Mediterraneo sarebbe stato molto meglio che farlo in città. In una sola settimana sull’isola sarebbero arrivare ben 13mila persone provenienti dalla zone rosse, il che lascia intuire che purtroppo anche in Sardegna dovremmo aspettarci un sostanziale numero di aumento dei casi di positivi.