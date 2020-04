L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Sicilia, ma non tutti rispettano le norme previste dal Dpcm del Premier Conte. Infatti secondo quanto riporta “Avolanews.it” un ciclista sarebbe stato denunciato e sanzionato per aver pedalato sulle colline, immortalando il tutto con un video in cui esprimeva minacce e insulti verso gli abitanti del comune siciliano. Per lui, una multa da 533 euro per il mancato rispetto delle norme del Dpcm per il contenimento del Covid-19 e la denuncia penale per l’articolo 415 cpp poiché “pubblicamente ha istigato alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico”.