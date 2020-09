A Palermo, nella zona della Kalsa e della Magione, come riprota “Gds.it” in una nota, i poliziotti hanno registrato assembramenti irregolari in tre pub su quattro: in tutti e tre i casi, è stata elevata la sanzione di 400 euro, per due dei tre locali si è adottato il provvedimento accessorio della chiusura di 5 giorni, per un pub la chiusura di due giorni.

A Villa Bordonaro, a piazza Croci,gli agenti hanno inoltre riscontrato lo svolgimento di uno spettacolo musicale con una band e, a seguire, uno spettacolo musicale con Dj set. All’evento, per altro pubblicizzato sui social dalla stessa band, erano presenti 300 persone, la maggior parte delle quali non indossava mascherina.

Anche in questo caso è scattata la sanzione amministrativa accompagnata dalla sospensione dell’attività per 5 giorni. Il titolare del locale è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per avere consentito lo svolgimento di attività da ballo senza essere in possesso della prescritta licenza questorile.