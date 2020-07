A Palermo una ragazza di 26 anni è risultata positiva al Coronavirus. La ragazza è ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Cervello. Stando a quanto riferito da “Gds.it”, la 26enne, in buone condizioni di salute, si è presentata ieri sera al nosocomio e secondo quanto ha raccontato non aveva avuto in passato incontri o contatti con altre persone arrivate da altri paesi. L’Asp si è subito messa al lavoro per ricostruire la sua catena di contatti.