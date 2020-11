Coronavirus: a Palermo ospedali vicini alla soglia critica, pazienti dirottati a Marsala

Il Covid hospital di Partinico è pieno. Tanto che alcuni pazienti trovati positivi questa mattina all’ospedale Ingrassia sono stati dirottati all’ospedale di Marsala per mancanza di posti. La situazione dei ricoveri a Palermo è critica e a soffrirne sono i pronto soccorso che non riescono a fare fronte non solo ai malati Covid, ma anche alle altre emergenze.

Al momento a Partinico ci sono 90 ricoverati e 24 in terapia intensiva. «In queste ore stiamo dimettendo dieci pazienti – dicono dall’ospedale – Dieci posti in questa situazione danno la possibilità di allentare un pò la pressione. Ma siamo certi che i posti disponibili verranno occupati molto presto».

Intanto proseguono i controlli al “Drive in” della alla Fiera del Mediterraneo a Palermo. Oggi sono state controllate 1.290 persone. Di questi 149 sono risultati positivi al tampone rapido (subito dopo hanno fatto il molecolare). In 5 giorni di attività: 5.580 persone, 543 positivi. Ancora domani i controlli proseguiranno con i controlli agli studenti accompagnati dai genitori.