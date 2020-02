La Segreteria del Sindaco comunica che “in attesa che le competenti autorità regionali e nazionali assumano le competenti decisioni in merito alla eventuale chiusura delle scuole quale misura precauzionale contro la diffusione del nuovo Corona virus, il Sindaco Leoluca Orlando ha dato incarico alla Reset, che cura la pulizia delle scuole E DEI SERVIZI EDUCATIVI comunali, di predisporre quanto necessario per interventi straordinari di pulizia nei prossimi tre giorni. Qualora dovesse essere deciso che le scuole resteranno aperte, la Reset concorderà con i dirigenti scolastici le modalità di intervento, prevedendo ove necessario una dispensa dalla frequenza per gli studenti”.