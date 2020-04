L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Sicilia, ma a Palermo secondo quanto riporta “Il Giornale di Sicilia” i buoni spesa varranno anche per il circuito delle farmacie. A confermarlo è stato anche il sindaco, Leoluca Orlando, che ha rilasciato queste parole al quotidiano: “Siamo sicuri che dalla prossima settimana , anche i farmaci potranno essere acquistati dalle famiglie che usufruiscono del contributo alimentare dovuto alla situazione di emergenza sanitaria». Il Comune dovrebbe attivare la convenzione con le prime 5 e poi via via procederà con altre così da coprire tutto il territorio.