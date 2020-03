E’ diventata virale la foto di un 81enne sardo in sella alla sua asina con tanto di mascherina. Ai tempi del coronavirus, Marco Dessì, di Meana Sardo, paesino dell’interno della Sardegna popolato prevalentemente da anziani, continua a fare la sua vita di sempre pur con le dovute precauzioni. Tutte le mattine in groppa a Stella, la sua asina, si avvia in campagna ad accudire pecore, maiali e cani. Autocertificaizone in tasca e mascherina ben indossata: “In campagna non incontro quasi mai nessuno, ma capita di vedere un paesano e di fermarmi a parlare, e così da molti giorni mi metto la mascherina che mi ha procurato mia nipote infermiera”, ha raccontato. “Seguo ogni giorno i telegiornali e so che questo è un virus pericoloso soprattutto per noi anziani. Io sempre stato sano come un pesce ma questa volta bisogna stare attenti, io una situazione così non l’avevo mai conosciuta”, ha ammesso.