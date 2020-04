A Napoli alcuni ignoti hanno forzato le cassette della posta per trafugare le mascherine distribuite in questi giorni dalla Regione Campania. Stando a quanto riferito da “Teleclubitalia.it”, questo è quanto accaduto in un condominio di Corso Novara, a Napoli. Gli ignoti hanno manomesso le cassette postali e sottratto i dispositivi di sicurezza ai condomini di uno stabile che attendevano da giorni l’arrivo delle mascherine distribuite dalla Regione Campania in accordo con Poste Italiane.