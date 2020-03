Anche il figlio della 27enne ricoverata ieri al Papardo di Messina risulta positivo al tampone per il coronavirus. Secondo quanto riporta l’Asp di Messina, i casi in città e in provincia salgono così a settE. Vista l’emergenza in atto su tutto il territorio, l’Asp ha inoltre disposti nuove misure urgenti per fronteggiare l’emergenza e scongiurare ulteriori rischi di contagio.