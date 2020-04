L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Sicilia, ma non tutti rispettano le norme previste dal dpcm del Premier Conte. Infatti secondo quanto riporta “Il Giornale di Sicilia” un uomo di 30 anni è stato sorpreso a trasportare un pony in auto nella statale 640. La polizia di Caltanissetta al momento dei controlli ha scoperto con gran stupore che l’uomo trasportava l’animale, ciò ha fatto scattare la multa. Infatti per via delle norme restrittive anticoronavirus si possono trasportare animali destinati ad attività riproduttive e zootecniche e per motivi connessi alla loro salute e benessere.