Continua l’emergenza Coronavirus in Italia e in Sicilia. Secondo quanto riporta “Seguonews.it” a Caltanissetta il numero di pazienti in Terapia Intensiva è salito da 2 a 6 e nelle notte è stato ricoverato un uomo di 80 anni, proveniente da Serradifalco. L’uomo era risultato inizialmente negativo, ma il suo quadro clinico è peggiorato con tutti i sintomi del Coronavirus.