L’emergenza Coronavirus continua in Italia, ma ancora ci sono assembramenti per le strade. Questo è il caso, secondo quanto riporta “Ilcarinese.it” della Posta di Carini, dove sono stati notati gruppi di persone in fila per entrare. Queste le parole di Antonio, una persona che aspettava il turno: «Oggi sono a turno e il mio numeretto è il 79, ci dicono che dobbiamo rispettare le misure di sicurezza ma evidentemente il problema non può essere solo l’utente, ma il sistema che non funziona, e ogni giorno è sempre la stessa storia…».