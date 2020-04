L’emergenza Coronavirus continua in Italia. Lauro in Campania è diventata zona rossa, si tratta della settima zona in tutta la Regione. Secondo quanto riporta “La Repubblica”, l’ordinanza è dovuto al fatto che ieri sono stati scoperti 10 positivi nella stessa famiglia che gestisce un supermercato. E’ stato il titolare più anziano a comunicare via social la chiusura dell’esercizio, invitando chiunque l’avesse frequentato a segnalarsi al Comune o al proprio medico.