Il ministro della difesa russo ha annunciato che nelle prossime ore nove aerei carichi con a bordo medici e attrezzature sanitarie necessarie a combattere l’emergenza coronavirus partiranno da Mosca per aiutare l’Italia.

Coronavirus, 9 aerei da Mosca

In Italia l’emergenza coronavirus sta mettendo in ginocchio le varie realtà sanitarie locali, ma dall’Europa arrivano buone notizie. Secondo quanto dichiara il ministro della Difesa Russo Serghei Shoigu, da Mosca partiranno 9 aerei con a bordo staff medici e attrezzature sanitarie alla volta dell’Italia.

Le forze aerespaziali russe hanno completato la formazione contigente alla situazione sanitaria in Italia, e come annunciato dal Presidente Vlamidir Putin a Conte, nelle prossime ore raggiungeranno l’Italia otto brigate mobili di medici miliari e veicoli per la disinfezione.

Esperti del settore

“Un gruppo di circa 100 persone è pronto a partire– si legge nel comunicato ufficiale inviato dalla Russia al Ministro della Difesa Italiana Lorenzo Guerini- Il gruppo è composto dai principali esperti del ministero della Difesa russo nel campo della virologia e dell’epidemiologia e che hanno una significativa esperienza internazionale nella lotta alle epidemie“.

Nel comunicato, viene anche specificato che oltre ai vari staff tecnici e medici competenti, giungeranno pure tutte le attrezzature necessarie per combattere l’emergenza covid-19 in piena sicurezza e senza rischi di ulteriori contagi: “Insieme ai medici militari, arriveranno nel nostro Paese anche moderne attrezzature per la diagnosi e lo svolgimento di operazioni di sanificazione e disinfezione”.