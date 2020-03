In procinto di imbarcarsi verso la Sicilia, 40 auto sono state bloccate a Villa San Giovanni perché i passeggeri non avevano i documenti in regola. Secondo quanto riportato da “Gds.it”, si tratterebbe di circa 80 persone, compresi 20 minori, assistiti dal personale del Comune di Villa San Giovanni che ha fornito loro cibo e acqua. La notizia è stata comunicata anche al sindaco di Messina De Luca «Sono sbalordito, non pensavo che ci fossero ferme tutte queste auto. Nessuno mi aveva detto nulla – ha affermato -, questo è un depistaggio di Stato. Ieri non hanno fatto passare queste auto perché sapevano che erano irregolari e noi le avremmo bloccate. Il Viminale non ci ha dato questa notizia, da ieri c’era il divieto assoluto di spostarsi dai Comuni e queste auto non dovevano trovarsi lì. Perchè ieri i prefetti non erano informati?». Le persone avrebbero comunicato la loro volontà di non tornare indietro, provenendo dal Nord e dall’estero.