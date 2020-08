L’emergenza Coronavirus non accenna a fermarsi in Sicilia, dove si fatica a tenere a bada i migranti giunti sull’isola. Secondo quanto riporta “Blogsicilia.it” sette profughi tunisini sarebbero fuggiti dal centro di accoglienza “Piano Torre Park Hotel” di Isnello, fortunatamente 3 sono stati ritrovati, ma dei restanti 4 non c’è traccia. Alle ricerche stanno partecipando: Polizia, carabinieri, vigili del fuoco, forestali e si è levato in volo anche un elicottero.