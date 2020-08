Marco Carrara, il 43enne risultato positivo al coronavirus per mesi, secondo quanto riporta “Tgcom24”, è finalmente tornato a casa ad Albino, in provincia di Bergamo.

Dopo 28 tamponi, è arrivato infine il via libera. L’uomo era stato prima ricoverato 115 giorni in ospedale, poi, clinicamente guarito ma ancora positivo al tampone, era stato posto in quarantena. Solo ora ha potuto riabbracciare la famiglia.