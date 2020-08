Sono stati trasportati al San Paolo Palace Hotel i 33 migranti positivi sbarcati a Lampedusa. I migranti staranno in quarantena per 15 giorni. Adesso il governo ha pronto un piano per fermare gli sbarchi.

Secondo quanto riporta “Gds.it”, il governo vuole un accordo con la Tunisia per fermare gli sbarchi. L’intesa con Tunisi deve prevedere al primo punto la necessità di “prevenire e non gestire. Non bisogna fermare gli sbarchi ma le partenze” e su questo la Tunisia deve incrementare i pattugliamenti, soprattutto nella zona di Sfax, quella da cui parte la maggior parte dei flussi.