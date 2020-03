Arriva la vittima di Coronavirus più giovane. Si tratta di una 27enne polacca positiva deceduta in ospedale pochi giorni dopo aver partorito il suo bambino. E’ la vittima più giovane registrata fino ad oggi. La donna avrebbe contratto il Covid-19 dalla madre, recentemente tornata dall’Italia con i sintomi tipici della malattia, che ha però trascurato. Il nosocomio di Łańcut, nella provincia di Podkarpackie, ha fatto sapere che la paziente è stata trasportata nella struttura una settimana dopo aver partorito con il taglio cesareo. La donna presentava insufficienza respiratoria ed è stata ricoverata in terapia intensiva. Dopo alcuni giorni le è stata diagnostica la sepsi, un’infezione batterica. Per questo è stata operata d’urgenza, ma dopo dodici ore è morta. Il ministero della Salute polacco ha precisato che la causa diretta del decesso della giovane mamma non è il coronavirus, ma la sepsi, che essendo un’infenzione potrebbe però essere stata causata proprio dal Covid-19. Secondo la rivista The Lancet, studi condotti in due ospedali cinesi hanno dimostrato che oltre la metà dei pazienti ricoverati in ospedale per coronavirus sviluppa proprio la sepsi. Questo quanto riportato da “Tgcom24”.