Falciano del Massico, chiuso il mercato: paura dopo cinque contagi in città

L’allarme è scattato dopo la scoperta di ben 27 positivi al Covid-19, tutti lavoratori di un’azienda del territorio, la Sviluppo Agricolo Bianchino. Sono tutti legati al contagio mondragonese e ben cinque risiedono nel territorio comunale. Il primo cittadino ha disposto la sospensione dell’attività commerciale e poi la chiusura del mercato comunale, di regola in programma il mercoledì di ogni settimana. Alla base del provvedimento la necessità di evitare assembramenti. Intanto, nella giornata di oggi, come riporta “Teleclubitalia.it”, saranno effettuati tamponi di controllo alla popolazione nell’unità mobile dell’Asl presente in piazza Capuano, così da capire quanto e come si è diffuso il contagio, anche attraverso gli asintomatici, nella popolazione residente.