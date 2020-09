L’emergenza Coronavirus in Sicilia non si arresta, anche nel ragusano ci sono positivi. Secondo quanto riporta “Gds.it” ci sono circa 14 nuovi casi , tra di loro anche un bimbo di 3 anni di Modica che frequentava una ludoteca. Oltre lui anche una bambina di 12 anni, adesso 11 persone sono in isolamento fiduciario.