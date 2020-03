Una 12enne è risultata positiva al tampone del Coronavirus a Pescara, la pandemia ora non colpisce solo gli anziani. Infatti secondo quanto riporta “Il Messaggero” la ragazza con ogni probabilità ha contratto il virus grazie alla madre che è medico all’Ospedale Santo Spirito. Nel frattempo, si sta cercando di capire attraverso i familiari quali siano stati negli ultimi giorni i contatti della bimba e quali luoghi abbia frequentato sia per formulare un’ipotesi sull’origine del contagio sia per la sicurezza delle persone con cui ha avuto a che fare.