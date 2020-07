L’emergenza Coronavirus in Sicilia è tutt’altro che debellata, infatti secondo quanto riporta “Lasicilia.it” ci sono 11 nuovi positivi a Pedara in provincia di Catania , tra questi anche tre bambini. Fortunatamente le loro condizioni non sembrano preoccupanti. A scopo precauzionale sono stati chiusi i centri estivi frequentati dai 3 bambini, l’obiettivo è quello di isolare il contagio.