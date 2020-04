La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alla diffusione del Coronavirus ultime 24 ore. Sono 1.739 i nuovi contagi che si sono registrati nell’ultimo giorno. I casi registrati in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 199.414, mentre gli attualmente positivi sono 105.813, con un decremento di 290 pazienti rispetto a ieri.

Nelle ultime 24 ore sono decedute 333 persone affette da COVID-19 per un totale di 26.977 dall’inizio dell’epidemia. Sono .696 i nuovi guariti, 66.624 in totale. A breve la conferenza stampa del capo del dipartimento, Angelo Borrelli.

Tutti i numeri di oggi:

Attualmente positivi: 105.813

Deceduti: 26.977 (+333, +1,2%)

Dimessi/Guariti: 66.624 (+1.696, +2,6%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.956 (-53, -2,6%)

Tamponi: 1.789.662 (+32.003)

Totale casi: 199.414 (+1.739, +0,9%)