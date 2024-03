Corini presenta Pisa-Palermo: «Lucioni recuperato. Abbiamo lavorato su variante tattica»

Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Pisa.

Ecco le parole del tecnico rosanero:

«È importante aver recuperato Lucioni, giocatore fondamentale per il progetto del Palermo e per la sua esperienza. L’Ho visto voglioso e con spirito battagliero. Valuterò domani se farlo partire dall’inizio. Abbiamo lavorato anche su qualche variante tattica per ritrovare solidità, al di là delle sue condizioni. La settimana difficile è stata quella dopo il pareggio di Cremona in cui è cambiata l’inerzia del campionato. Purtroppo abbiamo fatto degli errori ma la settimana è stata utile per recuperare. Sono tutti a disposizione tranne Ranocchia. Dobbiamo stare dentro questa maratona finale».